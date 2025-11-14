Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni

Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt croissant, y compris au sein des anciens cadres du principal parti de l’opposition notamment Les Démocrates (LD).

A l’issue d’une rencontre, jeudi 13 novembre 2025, avec les présidents des partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR). Patrick Djivo, ex membre du parti d’opposition Les Démocrates a affiché son soutien total à Romuald Wadagni, candidat de la mouvance à la présidentielle 2026. « Je suis le supporteur numéro un de Wadagni », a-t-il indiqué.

Patrick Djivo dit être prêt à travailler avec l’une ou l’autre formation de la mouvance, selon l’intérêt qu’elles trouveraient à sa participation. « Si le BR dit “Djivoh, ta compétence me plaît”, je vais travailler avec eux. Si l’UP-R le dit, je vais travailler avec eux ».

Pour l’ex-Démocrates, le rapprochement avec la mouvance est déjà une réalité. « Je suis déjà autour de la table, je mange avec eux, je me sers, je bois. Alors, où est le frein ? (...) Reconnaissez que je suis en plein pour l’émergence. Il n’y a pas d’ambiguïté », a expliqué Patrick Djivo. Il justifie ce ralliement en ces termes : « Nous voulons que le peuple béninois se retrouve dans la paix et que les choses aillent au mieux ».

