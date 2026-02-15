Patricia Ponna Saï installée maire de Toucountouna

Un nouvel exécutif communal est en place à Toucountouna. Le conseil a été installé le dimanche 15 février 2026.

‎À l’issue de la séance inaugurale de la commune de Toucountouna, Patricia Ponna Saï a été portée à la tête de la municipalité.

‎ Elle sera épaulée par Bienvenu Manté, élu premier adjoint au maire, et Thierry Eugène Tchorouwé, désigné deuxième adjoint.

Saï Patricia Ponna est journaliste de profession et occupait le poste de Rédactrice en Chef de la Radio Entente fm de Toucountouna.

