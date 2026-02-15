Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna

Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce dimanche 15 février 2026, le nouveau conseil communal de Toucountouna, marquant le début d’une nouvelle mandature placée sous le signe du renouveau et de l’engagement au service du développement local.

À l’issue de la cérémonie d’installation, Patricia Ponna SAÏ a été désignée maire de la commune. Elle sera assistée de Bienvenu Sotima MANTÉ, Premier Adjoint au Maire (PAM), et de Thierry Pema SANGA, Deuxième Adjoint au Maire (DAM).

Titulaire d’un Master II en Sociologie, option Médiation, d’un Master I en Sociologie et d’une Licence en Journalisme, la nouvelle maire allie compétences en sciences sociales et maîtrise de la communication.

Professionnelle des médias, Patricia Ponna SAÏ est Rédactrice en chef de la radio Entente FM et journaliste en langues nationales Nateni et Waama.

Profondément enracinée dans la commune, Patricia Ponna SAÏ incarne un leadership féminin engagé, tourné vers la cohésion sociale, la promotion des femmes et le développement local.

Son élection ouvre ainsi une nouvelle page pour Toucountouna, portée par l’expérience, l’engagement communautaire et la volonté affirmée de transformation.

IDRISSOU Moutarou

15 février 2026 par