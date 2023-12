Patrice Talon visite le Mémorial du Cap 110 à l’Anse Caffard

Le Chef de l’État Patrice Talon a visité, vendredi 15 décembre 2023, le Mémorial du Cap 110 à l’Anse Caffard dans la ville du Diamant, en Martinique.

Patrice Talon au Cap 110, un mémorial consacré à l’esclavage érigé à l’Anse Caffard à l’initiative de la commune du Diamant lors du 150ᵉ anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998. Le concepteur de l’œuvre Cap 110, Laurent Valere a présenté le site au président béninois. « J’ai eu un autre petit sentiment de frustration, de tristesse et de culpabilité. C’est le peu de contact, peu de lien, peu de relation qui existent entre l’Afrique de l’ouest et la caraïbe, entre le Bénin et la Martinique », a déclaré le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Face à l’histoire douloureuse de la traite négrière, il faut selon Patrice Talon, une réparation conquérante. « Cette réparation proviendra de nous-mêmes parce qu’il faut travailler dur pour donner une autre image de la communauté noire. Elle devra être désormais conquérante et non rester dans la revendication », a relevé le président béninois.

À en croire Patrice Talon, l’homme est capable de se régénérer. « Il n’y a aucun fait, aucun acte, aucune construction humaine qui ne peuvent être remis en cause par d’autres humains. Il faut faire renaître dans la mémoire de chacun de vous d’où vous venez et pas seulement dans une construction de la mémoire fictive, il faut qu’elle soit concrète, afin que chacun ait envie ou alors prenne l’engagement de connaître l’Afrique », a-t-il ajouté.

Sur les lieux, Patrice Talon a procédé à un dépôt de gerbe pour rendre hommage aux déportés africains, victimes de la traite des Noirs vers la Martinique. Le Chef de l’Etat a aussi visité, jeudi 14 décembre 2023, le Fort Tartenson, le site où était détenu le Roi Béhanzin et sa famille après sa déportation par les autorités coloniales françaises en Martinique de 1894 à 1906.

