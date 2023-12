Patrice Talon visite l’espace muséal Aimé Césaire

En Martinique dans le cadre du renforcement des liens entre le Bénin et la Martinique, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a visité, samedi 16 décembre 2023, l’espace muséal Aimé Césaire. Il a eu des échanges avec plusieurs autorités de Fort-de-France.

Dans la ville de Fort-de-France, le président Patrice Talon a découvert les ateliers d’arts visuels du SERMAC, une exploration de l’espace muséal et une présentation du Théâtre de l’écrivain Aimé Césaire. « Ce matin, je n’imaginais pas observer une charge émotionnelle encore forte que ce que j’ai vécu jusque-là. Je note que c’est un honneur immense de me retrouver en ces lieux pour rayonner un esprit, l’esprit grand, pour avoir vécu la charge d’une personnalité d’une grandeur aussi énorme qui a traversé les océans, pour inspirer chacun de nous ici », a confié le Chef de l’Etat.

Pour lui, nous devons ‘’être de véritables garants de la pensée d’Aimé Césaire’’. « Je peux vous dire que mon exhortation à l’endroit de moi-même et à l’endroit de tous ceux qui ont la charge à un instant de conduire notre destin commun, avec toute l’humilité qu’il faut, c’est que nous soyons de véritables garants de la pensée d’Aimé Césaire, de son leadership, de la conscience qu’il a éveillée en chacun de nous et capables de transmettre tout ça à la nouvelle génération ». A l’en croire « nous devons bâtir un état d’esprit susceptible de porter l’élan d’une communauté, d’une personne et puis après les compétences, on peut les trouver un peu partout ». Le Chef de l’État a reçu du maire la médaille de la ville de Fort-de-France et plusieurs présents symboliques.

Patrice Talon a aussi échangé avec la Diaspora béninoise en Martinique. Lors de la rencontre, il a exposé les nombreuses réformes du gouvernement visant à améliorer l’environnement des affaires et favoriser les investissements au Bénin.

18 décembre 2023