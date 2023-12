Patrice Talon sur un lieu chargé d’histoire

En Martinique dans le cadre d’une visite de travail, le président de la République Patrice Talon le Fort Tartenson, jeudi 13 décembre 2023.

Au Fort Tartenson où il s’est rendu le jeudi 13 décembre 2023 dans le cadre de sa visite en Martinique, le président de la République Patrice Talon a reçu une « charge émotionnelle ».

« La charge émotionnelle est énorme à observer, à vivre, à venir sur les lieux où a été détenu, le Souverain Béhanzin, qui a été Roi du Danxomè, où moi-même je suis d’ailleurs né. Et le Roi Béhanzin a été l’un des derniers souverains de grande carrure et de notoriété », a expliqué le chef de l’État.

Le Fort Tartenson porte « l’histoire du monde, de l’humanité ». « Ce n’est pas propre à notre Histoire, au Dahomey, à la Martinique, à la France », a ajouté le Président Patrice Talon.

Le chef de l’État parle d’un mélange d’émotions. « Il y a un peu de tristesse, sinon beaucoup pour ce qui est aujourd’hui, ici, le symbole de la fin du royaume du Danxomè », a expliqué Patrice Talon.

La chute, la déportation et la détention du roi Behanzin « traduisent bien comment la France a déstabilisé un royaume qui était en train de faire son chemin », selon le chef de l’État.

Le fort Tartenson est dans la ville de Fort-de-France. Il est le dernier fort militaire construit à Fort-de-France au cours du XIXè siècle. C’est en ce qu’a détenu le Roi Béhanzin et sa famille après sa déportation par les autorités coloniales françaises en Martinique de 1894 à 1906.

Sis à 88 m d’altitude, le fort Tartenson offre une vue panoramique sur Fort-de-France.

Selon la présidence du Bénin, le Fort Tartenson a abrité jusqu’en 2004 les services d’écoute de l’armée. En 2006, année du centenaire de la mort du Roi Béhanzin, il fut le lieu de pèlerinage pour plusieurs délégations, dont notamment celle du Bénin. En juillet 2009, il est devenu une propriété de la ville de Fort-de-France, selon la même source.

M. M.

16 décembre 2023 par ,