Patrice Talon sur les chantiers de la Route des pêches

Le chef de l’Etat a effectué une visite sur plusieurs chantiers sur la Route des pêches, ce mercredi 8 octobre 2025. Patrice Talon est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Le président Patrice Talon sur la Route des pêches et sur le site de Ouidah Golf Club. Malgré la forte pluie qui s’est abattue sur le littoral ce mercredi, le président de la République s’est rendu sur ces deux sites accompagné du ministre de cadre de vie en charge des transports et du développement durable, José Tonato.

L’objectif de cette visite est de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et de donner des orientations pour leur achèvement dans les délais requis et selon le cahier de charge.

F. A. A.

8 octobre 2025 par ,