jeudi, 9 octobre 2025 -

409 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Visite de terrain ce mercredi

Patrice Talon sur les chantiers de la Route des pêches




Le chef de l’Etat a effectué une visite sur plusieurs chantiers sur la Route des pêches, ce mercredi 8 octobre 2025. Patrice Talon est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Le président Patrice Talon sur la Route des pêches et sur le site de Ouidah Golf Club. Malgré la forte pluie qui s’est abattue sur le littoral ce mercredi, le président de la République s’est rendu sur ces deux sites accompagné du ministre de cadre de vie en charge des transports et du développement durable, José Tonato.

L’objectif de cette visite est de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et de donner des orientations pour leur achèvement dans les délais requis et selon le cahier de charge.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin crée un pôle de formation aux métiers du funéraire


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 08 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil (…)
Lire la suite

Les Grandes décisions du Conseil des ministres


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 8 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

135 postes ouverts pour plusieurs entreprises


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute divers (…)
Lire la suite

Le 1er Salon de l’automobile s’ouvre à Cotonou le 16 octobre


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Le tout premier Salon de l’automobile du Bénin se déroulera du 16 au (…)
Lire la suite

La mairie commet des experts pour régler la situation foncière à Womey


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, deux cabinets d’expertise (…)
Lire la suite

Un expert en finance de la présidence décédé


5 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin perd l’un de ses experts en finances publiques ! Assogba (…)
Lire la suite

Le message de Wadagni au lendemain de son investiture


5 octobre 2025 par Marc Mensah
Moins de vingt-quatre heures après son investiture officielle à (…)
Lire la suite

Des échanges sur les projets et défis du mouvement Wikimédia à Cotonou


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 4 et 5 octobre 2025, la 9e édition de la (…)
Lire la suite

"Je souhaite une victoire écrasante au duo WADAGNI-TALATA" (Victorien (…)


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
La majorité au pouvoir a investi, ce samedi 4 octobre 2025, à Parakou, (…)
Lire la suite

Le financier réformateur aux côtés de la voix de l’équilibre ‎


4 octobre 2025 par Marc Mensah
La mouvance présidentielle investi, ce 04 octobre 2025, à Parakou, le (…)
Lire la suite

La 9e législature entame sa dernière session


3 octobre 2025 par Marc Mensah
Les députés de l’Assemblée nationale, 9è législature feront leur (…)
Lire la suite

UNICEF mobilise 50 millions $ pour la nutrition infantile au Bénin


2 octobre 2025 par Marc Mensah
À l’issue de la conférence internationale sur la nutrition organisée à (…)
Lire la suite

Ibrahim Chabi Mama, l’ex adjoint au maire de Parakou inhumé ce jeudi


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Ibrahim Chabi Mama, ancien Premier adjoint au maire de Parakou et (…)
Lire la suite

Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules (…)
Lire la suite

La SONEB annonce des coupures à Cotonou et Abomey-Calavi


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) annonce une interruption (…)
Lire la suite

Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires