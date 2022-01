Patrice Talon salue la saine cohabitation des religions

La fête nationale des religions traditionnelles est célébrée ce lundi 10 janvier au Bénin. A cette occasion, le président Patrice Talon a souhaité une bonne fête des religions endogènes à tous. Lire son message.

’’Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, chaque 10 janvier, le Bénin célèbre fièrement, son riche patrimoine culturel et cultuel à travers la valorisation des religions endogènes. Cet héritage ancestral que nous travaillons à valoriser, contribue à nous révéler au monde. Nous pouvons en être fiers.

C’est une fois de plus l’occasion pour moi de saluer la saine cohabitation des religions et de nous inviter à l’acceptation mutuelle car nos différences font notre richesse.Bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous’’.

