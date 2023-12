Patrice Talon s’est envolé pour la Martinique

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est envolé ce mercredi 13 novembre 2023 pour la Martinique. C’est dans le cadre d’une visite de travail.

Du du 13 au 17 décembre 2023, le Chef de l’Etat béninois effectue une visite de travail en Martinique. Elle s’inscrit « dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières ».

Patrice Talon va visiter des sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique tels que le Fort Tartenson, Fort militaire où a été déporté et exilé le Roi Béhanzin, l’espace muséal du Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, le Mémorial du Cap 110 au Diamant.

L’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » est présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024.

