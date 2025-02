Patrice Talon rencontre le comité de pilotage ce lundi

Une rencontre entre le chef de l’Etat Patrice Talon et le comité de pilotage du fichier électorale est annoncée pour ce lundi 24 février 2025.

Les membres du comité de pilotage du fichier électoral au cabinet du président de la République ce lundi 24 février 2025. L’audit du fichier électoral, préoccupation soulevée par les partis de l’opposition depuis quelques mois, sera le principal sujet de discussion.

Mercredi 19 février en Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé le décaissement de la somme de 159.436.200 francs CFA, correspondant au budget à lui soumis par ledit comité.

En dépit de l’opposition des partis soutenant ses actions, notamment l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), un parti de l’opposition, Patrice Talon a marqué son accord à l’initiative d’audit du fichier électoral voulu par l’opposition radicale à son régime. L’audit, apprend-on, va durer 45 jours et sera réalisé par 04 experts internationaux.

