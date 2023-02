Patrice Talon reçoit le promoteur du FInAB

Ulrich Adjovi, PDG du groupe Empire et promoteur Festival International des Arts du Bénin (FInaB) a reçu les féliciatations du chef de l’Etat Patrice Talon et de la première dame Claudine Talon pour l’organisation du FInAB. C’est à l’occasion d’une audience.

« Je suis honoré d’avoir été reçu par le Chef d’Etat, Son Excellence Monsieur Patrice Talon et son épouse. J’ai été touché et ému de savoir que nos actions étaient remarquées par la plus haute autorité de notre pays. Le Chef du Gouvernement de la République du Bénin nous a témoigné toute son admiration pour nos projets en faveur de l’art, de la culture et du tourisme qui cadrent avec sa vision de "révéler le Bénin". Le Festival International des Arts du Bénin s’inscrit totalement dans cette dynamique. Le Chef de l’Etat nous a encouragé à aller plus loin et à impacter d’avantage. Je voudrais remercier le couple présidentiel pour l’attention accordée à notre modeste personne et au Groupe Empire. Mes remerciements à Madame Magali Dossa Homeky pour sa contribution significative au FInAB. Je voudrais exprimer ma gratitude au grand ALPHADI pour son soutien indéfectible et son amour pour le Bénin. Ensemble, révélons le Bénin », s’est exprimé Ulrich Adjovi, PDG du groupe Empire et promoteur Festival International des Arts du Bénin (FInaB) à l’issue d’une audience avec chef de l’Etat Patrice Talon et de la première dame Claudine Talon.

L’audience intervient à quelques heures de la clôture du FInAB organisé du 14 au 19 février 2023.

M. M.

19 février 2023 par