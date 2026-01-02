Patrice Talon passe le réveillon aux côtés des citoyens

Le Président de la République, Patrice Talon, a créé la surprise en se rendant sur l’Esplanade de l’Amazone, ce jeudi 1er janvier 2026, où se tient l’événement « Susu Night 2025 ».

Patrice Talon aux côtés de ses concitoyens aux premières heures du nouvel an. Accueilli dans une ambiance festive et chaleureuse, le Chef de l’État a partagé ces instants symboliques avec de nombreux citoyens, visiblement émus et heureux de vivre ce moment à ses côtés. Cette présence inattendue renforce le sentiment de proximité entre le Président et la population, dans un esprit de communion et de convivialité.

Le ministre d’État, chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a également fait le déplacement. Entre musique, joie et ferveur populaire, l’Esplanade de l’Amazone s’est ainsi transformée en un lieu de partage pour accueillir 2026 sous le signe de l’unité et de l’espérance.

