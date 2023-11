Patrice Talon met fin à la crise à la mosquée de Cadjêhoun

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a rencontré, mardi 31 octobre 2023, les différentes parties impliquées dans la crise de la mosquée centrale de Cadjêhoun. La séance a eu lieu au Palais de la Marina en présence du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou et des membres de bureau exécutif national de l’Union islamique du Bénin.

Les protagonistes de la crise à la mosquée centrale de Cadjèhoun se réconcilient suite à l’intervention du président Patrice Talon. Cette crise a conduit à la fermeture de la mosquée par la police républicaine la semaine dernière afin de prévenir les troubles à l’ordre public. Face à Patrice Talon, les différentes parties se sont prononcées sur les points de divergences. A en croire l’Iman Idrissou Boukari, l’Union Islamique a mené des actions afin de réconcilier les parties sans obtenir le moindre résultat.

Selon le président du comité de gestion, Daouda Djibril Oro, il est reproché à l’Iman la gestion solitaire des ressources financières de la mosquée, la non-évolution des travaux de construction de la mosquée en dépit des moyens mobilisés et la décision de l’Imam d’imposer son fils comme son adjoint et successeur. L’Iman de la mosquée Issiaka Alao Ligali a affiché sa volonté de se réconcilier avec l’équipe. Pour le Chef de l’Etat, Patrice Talon, l’un des rôles de l’Etat est de veiller à ce que la foi permette d’exercer les cultes dans un climat de concorde, de paix et de quiétude.

A cette séance, les différentes parties se sont entendues sur plusieurs points. Il s’agit entre autres de la réhabilitation du Comité de gestion avec reconduction de tous les membres tout en assurant une gestion transparente des ressources suivant les instructions et les orientations de l’Imam. Aussi, le comité de construction est-il réhabilité avec reconduction de tous les membres. Ce comité est chargé de suivre les travaux de construction de la mosquée et de rendre compte régulièrement au comité de gestion et à I’lmam. Issiaka Alao Ligali a également renoncé à son intention de turbaniser son fils. Le vice-imam, Ahmad Yessoufou a été rétabli dans ses fonctions avec la reconnaissance de toutes ses prérogatives.

A.A.A

