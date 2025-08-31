Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe

‎Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, force est de constater que le président Patrice Talon a laissé des empreintes appréciables. Réformes politiques, infrastructures structurantes, amélioration du climat des affaires, dématérialisation des services de l’administration publique… Le bilan mérite d’être salué.‎

‎Après deux mandats, le président Patrice Talon n’a pas cherché à modifier la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. La révision de 2019 a consolidé la règle du mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le chef de l’État vient de prouver sa bonne foi en désignant le candidat qui pourra poursuivre ses actions pour la présidentielle de 2026. C’est un signal politique fort envoyé aux chefs d’États africains qui cherchent à s’éterniser au pouvoir.

‎Avant 2016, le paysage politique béninois comptait plus de deux cents partis politiques. L’avènement du régime Talon avec la réforme du système partisan a conduit aux regroupements des partis. Résultat : trois grands blocs dominent aujourd’hui le paysage politique nationale avec l’UP-le Renouveau et Bloc Républicain) pour le pouvoir et Les Démocrates pour l’opposition. Avec cette réforme, à peine une dizaine de formations politiques sont actives sur le terrain.

‎Une transformation visible...

Mais là où les actions du chef de l’Etat ont eu le plus d’impacts c’est surtout au niveau de la réalisations de projets structurants. Les changements sont surtout remarquables dans les grandes villes du Bénin. Le projet Asphaltage a redessiné les voiries urbaines ; de nouveaux marchés offrent le cadre idéal pour les activités commerciales ; des complexes hôteliers et autres réceptifs de luxe ont renforcé la destination Bénin ; plusieurs communes ont été dotées de stades modernes... Ces infrastructures, visibles et palpables, incarnent la politique du « concret ».

‎En 2016, environ 42% des Béninois avaient accès à l’électricité. En 2023, ce taux dépasse 57 %, avec un bond encore plus fort attendu d’ici 2030. Même dynamique pour l’eau potable : grâce à des investissements massifs et à l’Agence nationale de l’eau (ANAEPMR), la couverture s’étend rapidement, en particulier dans les zones rurales.

‎La gratuité de la scolarité au primaire est maintenue, et les filles bénéficient d’exonérations supplémentaires au secondaire dans certaines communes. Mais l’une des réformes les plus marquantes reste le Programme national d’alimentation scolaire. Aujourd’hui, près de 75 % des écoles primaires publiques bénéficient de cantines, avec un objectif de deux millions d’enfants nourris d’ici 2026.

‎Recrutements publics dépolitisés

‎Les concours publics sont devenus la règle pour intégrer l’administration. Douanes, Forces de défense et sécurité, éducation, santé… Les recrutements se font désormais sur dossiers et épreuves, et non plus au gré des carnets d’adresses.

Certaines réformes ont suscité, toutefois, des critiques. Mais le bilan de Patrice Talon s’impose. Beaucoup estiment que le président mérite bel et bien d’être porté en triomphe à la fin de son mandat.

‎M. M.

31 août 2025 par