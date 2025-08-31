dimanche, 31 août 2025 -

701 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Après dix ans de gouvernance

Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe




Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, force est de constater que le président Patrice Talon a laissé des empreintes appréciables. Réformes politiques, infrastructures structurantes, amélioration du climat des affaires, dématérialisation des services de l’administration publique… Le bilan mérite d’être salué.‎

‎Après deux mandats, le président Patrice Talon n’a pas cherché à modifier la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. La révision de 2019 a consolidé la règle du mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le chef de l’État vient de prouver sa bonne foi en désignant le candidat qui pourra poursuivre ses actions pour la présidentielle de 2026. C’est un signal politique fort envoyé aux chefs d’États africains qui cherchent à s’éterniser au pouvoir.

‎Avant 2016, le paysage politique béninois comptait plus de deux cents partis politiques. L’avènement du régime Talon avec la réforme du système partisan a conduit aux regroupements des partis. Résultat : trois grands blocs dominent aujourd’hui le paysage politique nationale avec l’UP-le Renouveau et Bloc Républicain) pour le pouvoir et Les Démocrates pour l’opposition. Avec cette réforme, à peine une dizaine de formations politiques sont actives sur le terrain.

Une transformation visible...

Mais là où les actions du chef de l’Etat ont eu le plus d’impacts c’est surtout au niveau de la réalisations de projets structurants. Les changements sont surtout remarquables dans les grandes villes du Bénin. Le projet Asphaltage a redessiné les voiries urbaines ; de nouveaux marchés offrent le cadre idéal pour les activités commerciales ; des complexes hôteliers et autres réceptifs de luxe ont renforcé la destination Bénin ; plusieurs communes ont été dotées de stades modernes... Ces infrastructures, visibles et palpables, incarnent la politique du « concret ».

‎En 2016, environ 42% des Béninois avaient accès à l’électricité. En 2023, ce taux dépasse 57 %, avec un bond encore plus fort attendu d’ici 2030. Même dynamique pour l’eau potable : grâce à des investissements massifs et à l’Agence nationale de l’eau (ANAEPMR), la couverture s’étend rapidement, en particulier dans les zones rurales.

‎La gratuité de la scolarité au primaire est maintenue, et les filles bénéficient d’exonérations supplémentaires au secondaire dans certaines communes. Mais l’une des réformes les plus marquantes reste le Programme national d’alimentation scolaire. Aujourd’hui, près de 75 % des écoles primaires publiques bénéficient de cantines, avec un objectif de deux millions d’enfants nourris d’ici 2026.

Recrutements publics dépolitisés

‎Les concours publics sont devenus la règle pour intégrer l’administration. Douanes, Forces de défense et sécurité, éducation, santé… Les recrutements se font désormais sur dossiers et épreuves, et non plus au gré des carnets d’adresses.
Certaines réformes ont suscité, toutefois, des critiques. Mais le bilan de Patrice Talon s’impose. Beaucoup estiment que le président mérite bel et bien d’être porté en triomphe à la fin de son mandat.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 août 2025 par Marc Mensah




L’artiste Almok salue le choix porté sur Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, (…)
Lire la suite

Wadagni, signe d’espérance pour la jeunesse (Claudine Prudencio)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’instar de plusieurs acteurs politiques et responsables de partis, (…)
Lire la suite

BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Lire la suite

Samou Adambi et deux autres militants BR réintégrés


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou (…)
Lire la suite

UP-R et BR désignent Wadagni pour succéder à Talon


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la (…)
Lire la suite

Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Pièces à fournir pour les législatives de 2026


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des élections de 2026


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires