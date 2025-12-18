Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans

Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat présidentiel de sept ans instauré dans le cadre de la révision constitutionnelle de novembre dernier.

Face aux professionnels des médias, jeudi 18 décembre 2025, le Chef de l’Etat Patrice est revenu sur la révision constitutionnelle instaurant un mandat de sept ans (président, députés et maires) et un Sénat. Le mandat de 7 ans est adapté aux réalités du Bénin, selon le chef de l’Etat qui établit une comparaison avec les pays occidentaux.

Les pays occidentaux ont dèjà des infrastructures en place. Leurs priorités relèvent surtout « de l’immigration, de l’insécurité, des retraites, des choses qui relèvent des conforts de vie », a expliqué Patrice Talon.

La situation est différente de celle du Bénin. « Nous faisons un saut dans l’avenir avec nos besoins qui datent du Moyen-âge », a affirmé le chef de l’Etat.

Pour illustrer son propos, Patrice Talon a cité les États-Unis. « La question de l’immigration, (un président américain, NDLR) peut la régler en un décret », a-t-il déclaré. Une manière de souligner que, dans certains pays, l’action politique peut produire des effets rapides. Ce qui n’est pas le cas, selon lui, dans un Etat en construction.

Les Etats en construction comme le Bénin font face à des retards structurels. Routes, énergie, eau, services publics, etc. sont autant de chantiers qui exigent du temps. « Le temps de l’action est un temps long par rapport à nos besoins », a insisté le chef de l’Etat avant d’ajouter : « Quand le temps est court, il ne permet ni au bon ni au mauvais (gouvernant, NDLR)de faire quelque chose ».

Le président a enfin tenu à dissiper toute interprétation personnelle. « Le septennat, ce n’est pas à mon profit. Ce sera au profit du Bénin », a assuré Patrice Talon.

