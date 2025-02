Patrice Talon installe les membres du CES

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé, lundi 24 février 2025, à l’installation des nouveaux membres du Conseil économique et social (CES). La cérémonie a eu lieu au Palais de la Marina.

C’est fait ! Les membres du Conseil Economique et Social ont été officiellement installés par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. 21 membres dont 9 conseillers nationaux et 12 coordonnateurs des conseils départementaux ont pris part à la cérémonie. Le Conseil économique et social doit élire en son sein dans les prochains jours son Président et les membres de son bureau.

Le CES donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique.

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

A.A.A

