Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection

Le Gouvernement de la République du Bénin a pris acte de la décision de la Cour suprême de la République de Guinée confirmant les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 et consacrant la victoire de Son Excellence le Général Mamady Doumbouya, élu Président de la République de Guinée.

Le Président Patrice Talon adresse donc ses chaleureuses et sincères félicitations au Président Mamady Doumbouya, ainsi que ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de sa haute mission au service du peuple frère de Guinée.

« Le Gouvernement béninois se félicite de cette étape significative du processus de restauration de l’ordre constitutionnel en République de Guinée et réaffirme sa pleine disponibilité à œuvrer, dans un esprit de confiance et de fraternité, au renforcement des liens historiques d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent le Bénin et la Guinée », informe le ministère des Affaires étrangères du Bénin.

