Election présidentielle en Guinée

Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection




Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, pour son élection à la tête de la République de Guinée.

Le Gouvernement de la République du Bénin a pris acte de la décision de la Cour suprême de la République de Guinée confirmant les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 et consacrant la victoire de Son Excellence le Général Mamady Doumbouya, élu Président de la République de Guinée.

Le Président Patrice Talon adresse donc ses chaleureuses et sincères félicitations au Président Mamady Doumbouya, ainsi que ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de sa haute mission au service du peuple frère de Guinée.

« Le Gouvernement béninois se félicite de cette étape significative du processus de restauration de l’ordre constitutionnel en République de Guinée et réaffirme sa pleine disponibilité à œuvrer, dans un esprit de confiance et de fraternité, au renforcement des liens historiques d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent le Bénin et la Guinée », informe le ministère des Affaires étrangères du Bénin.

6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Lire la suite

Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des (…)
Lire la suite

Message de la Fcbe


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements (…)
Lire la suite

Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
Lire la suite

MESSAGE DE LA FCBE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Si les services de la voirie semblent être organisés dans les grandes (…)
Lire la suite

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Notre parti, votre parti, l’Union Progressiste (…)
Lire la suite

Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au Bénin, l’agriculture (…)
Lire la suite

POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE AU BÉNIN


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Faire du financement agricole le moteur de l’autosuffisance (…)
Lire la suite

ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Lire la suite

L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Lire la suite

GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
Lire la suite

La campagne des législatives et communales lancée


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
Lire la suite

MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
Lire la suite

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la (…)
Lire la suite

Patrice Talon face aux députés le 23 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
Lire la suite


