Patrice Talon face aux députés le 23 décembre

Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, son message sur l’état de la Nation devant l’Assemblée nationale.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution, le président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Patrice Talon va prononcer le mardi prochain son discours sur l’Etat de la Nation. Ce sera face aux élus du peuple. C’est son dernier message sur l’Etat de la Nation dans un contexte marqué par la mutinerie déjouée du 7 décembre 2025.

Dans son message, le Chef de l’État mettra en lumière les avancées enregistrées dans les secteurs-clés. Il abordera les défis persistants, les points d’insatisfaction et aussi les perspectives.

18 décembre 2025