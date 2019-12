Patrice Talon exhorte les Béninois au patriotisme

A l’orée de la nouvelle année 2020, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a adressé ses vœux de nouvel An à tous les Béninois. Qu’ils soient de l’intérieur comme de l’extérieur, le chef de l’Etat a exprimé à chacun son attachement, son affection et son dévouement.

Patrice Talon a également avoué les mêmes sentiments à l’endroit des personnes qui connaissent des difficultés. A ces derniers, il a exprimé sa compassion et sa solidarité, et les a invités à ne jamais céder au découragement car, « la plus petite lueur d’espoir entretenue et vivifiée, soutenue par les efforts nécessaires permet de surmonter les situations les plus compromises en apparence ». « Cette même exhortation est valable au plan collectif car, l’œuvre de construction d’un pays intègre aussi bien les moments fastes que des situations difficiles », a précisé le chef de l’Etat.

« Le Bénin au cours de l’année qui s’achève a connu des épreuves mais s’en est sorti grandi, s’est réjoui le chef de l’Etat. A l’en croire, le pays a aussi et surtout engrangé des acquis au regard desquels « on peut affirmer que ces douze derniers mois ont été globalement positifs et satisfaisants ». Grâce à l’engagement des uns et des autres, les nombreux projets ouverts dans tous les départements progressent, et les réformes majeures entreprises produisent de plus en plus leurs effets positifs, a-t-il poursuivi. Il a indiqué que l’économie du pays se renforce et affiche non seulement des performances supérieures à la moyenne continentale mais aussi fait preuve d’une remarquable résilience.

Même si des efforts restent à faire mais « le pays change déjà sous nos yeux », a affirmé le chef de l’Etat. Il a souligné qu’en plus des investissements structurants en cours pour améliorer et moderniser l’éducation, la santé, la sécurité, l’administration et le cadre de vie, les mesures sociales fortes engagées tout au long de l’année participent de la redistribution équitable des fruits de la croissance économique.

Selon le président de la République, ces constats sont la preuve qu’en conjuguant les efforts, et en plaçant l’intérêt général au dessus de tout, les Béninois sont « capables de relever tous les défis ». « La constance de ces efforts, la détermination de tous à gagner le pari du développement et la mobilisation de tous autour de cette cause, nous garantissent une l’année 2020 prometteuse à tous égards », a-t-il déclaré.

Connaissant la soif des Béninois dans le progrès et leurs aspirations à une vie meilleure, percevant au quotidien l’exigence de tous aux résultats, Patrice Talon reste absolument convaincu que tous saurons faire de cette nouvelle année, une année qui consacrera les 60 ans d’indépendance du pays, une étape charnière du parcours.

« Nous pouvons et nous en avons les moyens. Faire en sorte que les temps qui viennent soient ceux du Bénin. Nous pouvons mériter que l’on parle de notre pays dans les prochaines années comme un exemple de réussite. Nous pouvons faire de notre pays une référence. Un peu de rigueur et de sérieux au travail, davantage de foi en nous-mêmes et plus de patriotisme nous seront nécessaire pour y parvenir », a indiqué le chef de l’Etat.

Il a pour finir, adressé ses vœux de paix, de bonne santé et de prospérité individuelle et collective à tous les Béninois.

F. A. A.

