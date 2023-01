Patrice Talon et son épouse ont voté à l’EPP Charles Guillot

Le président Patrice Talon et son épouse ont voté ce dimanche 8 janvier 2023, à l’École primaire publique, Charles Guillot, quartier Zongo de Cotonou.

Patrice Talon et son épouse ont accompli leur devoir civique à l’EPP Charles Guillot de Zongo en présence d’une foule de curieux. Mme Claudine Talon a voté au poste de vote numéro 3 aux environs de 9 heures 30. A la suite de son épouse, Patrice Talon a émis son suffrage au poste de vote numéro 5.

Devant la presse, le président béninois confie avoir accompli son devoir avec ‘’enthousiasme et beaucoup de plaisir’’. Il souhaite que les populations sortent massivement pour voter. « Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C’est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant tout le monde va aux élections avec enthousiasme », a déclaré le président Patrice Talon. Le couple présidentiel s’est retiré dans une liesse populaire.

Akpédjé Ayosso

