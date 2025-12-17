Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi

Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce jeudi 18 décembre 2025.

Talon en conférence de presse ce jeudi 18 décembre. Selon des sources proches de la Présidence de la République, le chef de l’Etat sera face à la presse nationale et internationale. Les sujets brûlants de l’actualité seront au menu des échanges avec les professionnels des médias.

Ce sera aussi l’occasion pour le président Patrice Talon de se prononcer sur le coup d’État avorté du 7 décembre dernier.

Cette rencontre avec la presse béninoise est la deuxième qu’organise le chef de l’Etat depuis son arrivée au pouvoir en 2016, après une première en février 2024.

F. A. A.

17 décembre 2025 par