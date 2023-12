Patrice Talon échange avec les volontaires béninois

En visite de travail en Martinique depuis mercredi 13 décembre 2023, le président Patrice Talon a échangé avec les volontaires béninois en mission dans cette région d’outre-mer de la France.

Dans le cadre de sa visite de travail, le président Patrice Talon a eu des échanges avec les volontaires béninois en Martinique. Ces derniers ont bénéficié de l’appui de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) à travers la mise en œuvre du Volontariat International de Réciprocité (VIR) en partenariat avec France Volontaires. Les volontaires béninois ont saisi l’occasion pour remercier le président Patrice Talon pour tous les projets visant la lutte contre le chômage et le sous-emploi.

Le programme de volontariat mis en œuvre depuis 2017 au Bénin, a permis à une centaine de jeunes Béninoises et Béninois de se rendre en France pour des missions dans le champ du volontariat international d’échange et de solidarité. A travers ces missions, ils partagent et acquièrent non seulement des expériences mais s’ouvrent aussi à d’autres cultures. Le Bénin accueille aussi des volontaires français dans le cadre de ce programme qui contribue au renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les deux pays.

