Patrice Talon échange avec la Collectivité Territoriale de la Martinique

Le Président Patrice Talon a eu des échanges avec le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge Letchimy dans le cadre de sa visite de travail.

En Martinique depuis le mercredi 13 décembre 2023, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a été reçu par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge Letchimy à Plateau Roy. Ils ont échangé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président béninois a aussi rencontré les élus de la Collectivité Territoriale et les acteurs du monde socio-économique et culturel de la Martinique. Patrice Talon a saisi l’occasion pour présenter les atouts économiques, culturels et touristiques du Bénin.

Au cours d’une rencontre avec les acteurs socioprofessionnels, le président béninois a annoncé l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Cotonou et Fort-de-France. « Nous allons convenir avec une compagnie aérienne qui opère déjà sur ces régions, d’ouvrir cette ligne aérienne. Et comme il est évident qu’elle ne peut être rentable dans les premières heures, il faudra nécessairement un soutien financier », a déclaré Patrice Talon. A l’en croire, il le faut, pour promouvoir la mobilité entre les deux pays et ouvrir les opportunités pour les hommes d’affaires, les touristes de venir, ici et là. « À défaut, nous resterons encore des décennies à ne pas avoir cette mobilité entre nos deux régions », a-t-il ajouté.

Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, s’est réjoui de la décision de l’Etat béninois de subventionner l’ouverture d’une liaison aérienne directe. La France pourrait aussi soutenir ce projet pour de meilleurs résultats. « Il ne s’agit pas de se substituer à l’État et à la République mais de travailler en toute intelligence. L’État a intérêt à faciliter les contacts avec l’Afrique et, à ce titre-là, l’Etat sera concerné par les autorisations à donner sur le plan aérien et surtout à faciliter les procédures. Si Fort-de-France est un hub vers l’Afrique, cela veut dire que tous ceux qui veulent aller à Cotonou au Bénin viennent en Martinique », a-t-il relevé. Patrice Talon et Serge Letchimy ont procédé à un échange de cadeaux (un masque Guèlèdè et une sculpture de Manscour).

A.A.A

15 décembre 2023