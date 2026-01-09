vendredi, 9 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Vodun Days 2026

Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah




Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah.

Le Chef de l’État s’est rendu à la Forêt sacrée de Kpassè, haut lieu spirituel de la cité historique. Il a été aussi à la Place Maro ainsi qu’à l’esplanade du fort français à Ouidah. Devant un public nombreux et enthousiaste, il a assisté aux prestations spectaculaires des Egungun et des Zangbéto.

Fait marquant de cette visite, le Président Patrice Talon a parcouru les différentes places d’animation de la ville à bord d’un tricycle, au plus près des populations et des acteurs culturels, dans une ambiance conviviale et festive.

Patrice Talon a honoré ce rendez-vous culturel majeur lors des deux précédentes éditions des Vodun Days.
Les Vodun Days s’imposent ainsi, année après année, comme un événement phare de promotion de l’identité culturelle béninoise, réunissant autorités, dignitaires traditionnels, artistes et populations autour des valeurs ancestrales qui fondent l’histoire du pays.

A.A.A

9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
Lire la suite

Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
Lire la suite

Un concert géant à Ouidah avec des artistes béninois et internationaux


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de (…)
Lire la suite

Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et (…)
Lire la suite

La CENA nomme les membres de postes de vote


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la (…)
Lire la suite

Le guide pratique pour se rendre à Ouidah


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de (…)
Lire la suite

La star Ciara à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois (…)
Lire la suite

Liste des moniteurs communaux de la CBDH pour le scrutin


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Suite à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier pour le suivi (…)
Lire la suite

Des réalisations concrètes du Japon au Bénin


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement (…)
Lire la suite

Les services de l’ANIP sans interruption jusqu’au 10 janvier


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (…)
Lire la suite

Les généraux Gbaguidi et Tévoèdjrè reçoivent leurs nouveaux attributs


5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Lors d’une cérémonie solennelle ce lundi 05 janvier 2025 à Cotonou, (…)
Lire la suite

21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur (…)
Lire la suite

Keith Sonon, femme de l’année 2025


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cheffe béninoise Keith Sonon a marqué l’histoire, à travers son défi (…)
Lire la suite

Voici les raisons du limogeage du directeur départemental de la Police (…)


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la suite d’une bavure policière survenue dans la nuit du vendredi 2 (…)
Lire la suite

Voici le programme détaillé des Vodun Days


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier, la ville de Ouidah accueille l’édition 2026 des (…)
Lire la suite

La CENA réceptionne du matériel électoral


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a réceptionné du (…)
Lire la suite

La revue L’encrier renversé organise son 38e concours de nouvelles


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La revue L’encrier renversé, avec pour partenaires la communauté (…)
Lire la suite


