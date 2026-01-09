Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah

Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah.

Le Chef de l’État s’est rendu à la Forêt sacrée de Kpassè, haut lieu spirituel de la cité historique. Il a été aussi à la Place Maro ainsi qu’à l’esplanade du fort français à Ouidah. Devant un public nombreux et enthousiaste, il a assisté aux prestations spectaculaires des Egungun et des Zangbéto.

Fait marquant de cette visite, le Président Patrice Talon a parcouru les différentes places d’animation de la ville à bord d’un tricycle, au plus près des populations et des acteurs culturels, dans une ambiance conviviale et festive.

Patrice Talon a honoré ce rendez-vous culturel majeur lors des deux précédentes éditions des Vodun Days.

Les Vodun Days s’imposent ainsi, année après année, comme un événement phare de promotion de l’identité culturelle béninoise, réunissant autorités, dignitaires traditionnels, artistes et populations autour des valeurs ancestrales qui fondent l’histoire du pays.

