Sport

Patrice Talon aux finales des PFL Africa




Le chef de l’Etat Patrice Talon a rehaussé de sa présence la plus grande soirée de MMA africain organisée ce samedi 20 décembre 2025, par Professional Fighters League (PFL), avec les finales des PFL Africa. Cette soirée exceptionnelle qui a eu pour cadre le Dome du Sofitel à Cotonou, est une occasion pour les meilleurs combattants du continent de s’affronter pour la gloire et pour le titre.

Les finales des PFL Africa, c’est ce samedi 20 décembre 2025 à Cotonou. L’évènement est diffusé à travers toute l’Afrique francophone sur CANAL+ afin de permettre aux téléspectateurs de vivre une soirée historique. Patrice Talon, président de la République, est l’invité de marque du show qui sera diffusé dans plus de 100 pays, mettant en valeur la culture, le littoral et l’hospitalité du Bénin auprès de millions de téléspectateurs à travers le monde.
Selon les services de communication du gouvernement, quatre ceintures de champion PFL Africa seront attribuées dans les catégories Poids lourds, Poids welter, Poids plume et Poids coq. Chaque vainqueur de division remportera un grand prix de 100 000 Dollars Américains, représentant l’une des plus importantes récompenses financières pour un athlète professionnel en Afrique subsaharienne. Il obtiendra également le titre de Champion du Tournoi inaugural de la PFL Africa ; ce qui lui ouvre ainsi la voie vers l’écosystème mondial de la PFL.

https://x.com/actualites229/status/2002437936231649692?s=46
Les finales des PFL Africa sont le fruit d’une collaboration entre le ministère du tourisme, de la culture et des arts, à travers Bénin Tourisme, le ministère des sports et la Fondation EYA, fondée par Lionel Talon.
Une semaine avant cette soirée de combats, PFL Africa a organisé aux côtés de la Fondation EYA, des programmes communautaires et des activités culturelles, afin que les Finales laissent un héritage social et culturel durable.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

21 décembre 2025




