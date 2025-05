Patrice Talon au Qatar pour une visite de travail

Le Président de la République du Bénin Patrice Talon a été accueilli ce dimanche 18 mai 2025 à l’Aéroport international Hamad de Doha (Qatar).

Visite de travail du Chef de l’Etat béninois à Doha au Qatar. Le président Patrice Talon a été accueilli à sa descente d’avion par Son Excellence Dr Mohammed Bin Abdelaziz Al Khulaifi, Ministre d’État auprès du Ministère des Affaires étrangères du Qatar, ainsi que par Romuald Wadagni, Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances et Olushegun Adjani Bakari, Ministre des Affaires étrangères et Bida Nouhoume Youssoufou Abdouramani, Ambassadeur du Bénin au Qatar.

Patrice Talon va s’entretenir avec Son Altesse Cheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar. Il prendra également part à la cérémonie d’ouverture du Qatar Economic Forum 2025.

À travers une publication sur Facebook, le Chef de l’Etat a indiqué qu’il s’agit d’un évènement majeur rassemblant des dirigeants d’entreprises et des experts du monde entier et où il faudra compter sur le Bénin au regard des efforts structurels déjà entrepris pour faciliter les investissements et renforcer l’attractivité du Bénin.

"Mû par la volonté du Bénin de consolider nos relations avec le Qatar et de promouvoir des partenariats stratégiques pour le développement économique de notre pays, j’aurai également dans les prochains jours, des entretiens avec diverses personnalités", a-t-il ajouté.

