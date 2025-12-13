Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon

L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat Patrice Talon ce samedi 13 décembre 2025.

Un soutien de taille pour Keith Sonon, dans le marathon culinaire qu’elle entamé depuis quelques jours dans le cadre de Guinness World Record. A quelques heures de l’objectif des 15 jours au moins qu’elle s’est fixé, elle a reçu la visite du premier citoyen béninois. Patrice Talon, président de la République à l’instar de milliers de béninois, est allé lui exprimer son soutien.

Un acte symbolique très fort et très apprécié des populations qui ont fortement ovationné le chef de l’Etat.

F. A. A.

