Patrice Talon au Fort Tartenson, lieu de détention du Roi Béhanzin

En déplacement en Martinique, le président du Bénin, Patrice Talon a visité, jeudi 14 décembre 2023, le Fort Tartenson.

Des moments d’émotion au Fort Tartenson en Martinique. Ce site a été le lieu de détention du Roi Béhanzin et de sa famille après sa déportation par les autorités coloniales françaises en Martinique de 1894 à 1906. « Il n’y a pas d’autres mots pour le décrire que l’émotion. C’est tout. La charge émotionnelle est énorme à observer, à vivre, à venir sur les lieux où a été détenu, le Souverain Béhanzin, qui a été Roi du Danxomè, où moi-même je suis d’ailleurs né. Et le Roi Béhanzin a été l’un des derniers souverains de grande carrure et de notoriété. Sa chute, sa déportation et sa détention ici traduisent bien comment la France a déstabilisé un royaume qui était en train de faire son chemin », a confié le président Patrice Talon.

A en croire le Chef de l’Etat béninois, c’est l’histoire du monde, de l’humanité. « Ce n’est pas propre à notre histoire, au Dahomey, à la Martinique, à la France. C’est un mélange d’émotions. Vous savez, il y a un peu de tristesse, sinon beaucoup pour ce qui est aujourd’hui, ici, le symbole de la fin du royaume du Danxomè », a-t-il ajouté. Le Fort Tartenson est le dernier fort militaire construit à Fort-de-France au cours du XIXe siècle. Depuis juillet 2009, le Fort Tartenson est une propriété de Fort-de-France.

Le président Patrice Talon effectue une visite de travail à Fort-de-France depuis mercredi 13 décembre 2023, dans le cadre de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » à la Fondation Clément. L’objectif est de renforcer les liens de coopération entre le Bénin et la Martinique.

