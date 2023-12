Patrice Talon attendu à la Martinique du 13 au 17 décembre

Le Chef de l’Etat effectue une visite de travail à la Martinique du 13 au 17 décembre 2023.

Cette visite s’articule en plusieurs séquences autour des thèmes :

• de la diplomatie territoriale et de la coopération décentralisée entre le Bénin et la Collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique ;

• de la visite de sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique tels que le Fort Tartenson, Fort militaire où a été déporté et exilé le Roi Béhanzin, l’espace muséal du Théâtre Aimé Césaire à Fort-de- France, le Mémorial du Cap 110 au Diamant ;

• l’actualité de l’itinérance internationale de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » qui après avoir été produite à Cotonou en février 2021, invitée à Rabat, capitale du Maroc au Musée Mohamed VI de janvier à juin 2023, est présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024 avant de faire escale dans une institution muséale à Paris, en octobre 2024 ;

• la préfiguration du Musée d’Art contemporain de Cotonou en plein cœur du Quartier culturel et créatif de Cotonou – le MACC : un équipement muséal dédié à la création contemporaine de l’Afrique et de ses diasporas, déployé sur 14.500m2. Le MACC se positionne comme le symbole de l’ouverture du Bénin sur le monde et de son engagement en faveur de la création contemporaine africaine et afro-descendante en dialogue avec le Monde.

Cette visite de travail du Président de la République du Bénin et de sa délégation présidentielle à la Martinique s’inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières avec notamment :

• le programme d’édification d’équipements culturels et patrimoniaux initié par le gouvernement du Bénin afin de doter son territoire de quatre musées de rayonnement international notamment :

◦ la Maison de la Mémoire et de l’Esclavage à Ouidah Cité-Musée

(MAME) ;

◦ le Musée des Rois et des Amazones du Danxomè à Abomey (MURAD) ;

◦ le Musée International du Vodun à Porto-Novo (MIV) ;

◦ le Musée d’Art Contemporain de Cotonou (MACC).

• la participation du Bénin à la prochaine Biennale d’art contemporain de Venise du 20 avril au 24 novembre 2024 et l’itinérance internationale de l’exposition d’Art contemporain du Bénin entre Afrique (Bénin – Maroc), Caraïbe (Martinique) et Europe (France Hexagonale) entre 2021 et 2024 ;

• la programmation architecturale du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou : un écosystème dédié aux Industries Culturelles et Créatives déployé sur 15 ha en plein cœur de la Capitale économique du Bénin ;

• les projets phares autour de la valorisation du patrimoine immatériel Vodun :

◦ les Vodun Days : la célébration chaque 10 janvier de la Fête du Vodun à Ouidah Cité-Musée avec une programmation culturelle et cultuelle qui offre une plongée dans les rythmes, chants, danses et symboles du Vodun ;

◦ la Route des Couvents Vodun : un parcours de découverte de la spiritualité vodun à travers une diversité de Temples, Couvents et Forêts sacrées réhabilités à l’échelle du pays.

• les projets phares autour de la mémoire de la Traite et de l’esclavage :

◦ la Route de l’Esclave : La Route de l’esclave est le "chemin de croix" de 3,5 km qu’empruntaient les captifs, depuis la Place aux enchères, jusqu’à la Porte du Non-Retour. Elle est jalonnée de stations mémorielles réhabilitées : la place aux enchères, l’arbre de l’oubli, Zomaï, le mémorial de Zoungbodji, l’arbre du retour, la porte du non- retour, le bateau du départ ;

◦ la Maison de la Mémoire et de l’Esclavage au sein du Fort Portugais : la MAME invite le visiteur à découvrir l’histoire de l’esclavage et de la traite transatlantique, qui a affecté le territoire du Golfe de Guinée, pendant près de 400 ans. Au cœur de cette histoire tragique : les peuples du Golfe du Bénin et la ville de Ouidah ;

◦ Ouidah Cité-Musée : Ouidah, ville de la côte Atlantique du Bénin fut durant la période de la Traite l’un des ports négriers les plus importants d’Afrique de l’Ouest. A travers le projet "Cité-Musée de Ouidah", il s’agit de faire découvrir un parcours historique, mémoriel, architectural emblématique de cette ville mémoire et musée.

• Les projets phares dans le champ de l’Éducation, de la Formation et de l’Innovation :

◦ Sèmè City – Cité de l’Innovation et du savoir : pôle régional d’enseignement supérieur, d’entrepreneuriat et d’innovation, défi de l’excellence africaine du XXIème siècle. Le campus sur une superficie de 336 hectares à Ouidah, est conçu comme une écocité, destinée à accueillir jusqu’à 33 000 étudiants, entrepreneurs, chercheurs et innovateurs. C’est un cadre innovant favorisant l’émergence de nouveaux centres d’excellence de formation, de recherche et d’innovation, l’accompagnement entrepreneurial de la jeunesse, et la fourniture aux entreprises d’expertises pointues afin de renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.Les programmes s’organisent par filière et service en 5 clusters d’innovation : Arts, Design et Industries créatives – Éducation, Sciences humaines et sociales – Sport, nutrition et bien-être – Tourisme, hôtellerie et restauration – Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

11 décembre 2023 par