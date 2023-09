Patrice Talon annonce la suppression des visas pour les Chinois

Au Sommet Mondial du Commerce des Services de Chine ( CIFTIS) 2023, ce samedi 2 septembre 2023, le président Patrice Talon a annoncé la suppression des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin.

Désormais pour tout Chinois, l’entrée au Bénin serait libre. C’est la déclaration faite par le président Patrice Talon à Beijing lors du sommet CIFTIS 2023. Le chef de l’Etat a annoncé la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir son histoire et sa culture. Selon le président de la République, très souvent les échanges commerciaux sont également le fruit d’une connaissance culturelle mutuelle approfondie.

« En matière de capital financier, le Bénin a décidé avec le gouvernement chinois d’innover encore plus. Ainsi toute entreprise chinoise désireuse d’investir au Bénin pourra disposer d’un co-investissement public sino-béninois. De façon concrète et en nous appuyant sur le China-Africa Development Fund (CADFUND), nous allons mettre en place un mécanisme de co-investissement qui permettra de sécuriser les investisseurs chinois au Bénin », a indiqué le président Patrice Talon.

Si au bout de 5 années, poursuit-il, l’investisseur souhaite se retirer du Bénin, la plateforme reprendra son investissement et son capital lui sera remboursé. « Ce serait un moyen formidable de promouvoir un nouveau paradigme, celui qui incite à l’investissement productif des entreprises chinoises en Afrique », a-t-il ajouté.

Selon le Chef de l’Etat béninois, une Chine qui encourage les investissements directs étrangers en Afrique notamment au Bénin contribuera davantage à la création massive d’emploi et à la réduction de la pauvreté.

Le volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine a atteint en 2022 environ 2 milliards de dollars avec un accroissement de plus de 30 % en glissement annuel.

« J’ai la conviction que grâce à ce changement de paradigme, nous parviendrons à doubler ce chiffre dans les trois prochaines années et à mieux l’équilibrer », a ajouté Patrice Talon.

Akpédjé Ayosso

