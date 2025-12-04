jeudi, 4 décembre 2025 -

657 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Rendez-vous de l’humour au Bénin

Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival




Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la soirée de lancement des spectacles dans le cadre de la première édition de Cotonou Comedy Festival. Le Chef de l’Etat Patrice Talon était de la partie.

La cérémonie de lancement de la première édition de Cotonou Comedy Festival est animée par Willy Dumbo de la Côte d’Ivoire. En première partie du spectacle, l’humoriste béninois Sam du Barca. À sa suite, le public va accueillir Kev Adam, acteur, humoriste et vidéaste web français ; le Marocain Oualas, Certe Mathurin d’origine haïtienne et Samia Orosemane, comédienne française d’origine tunisienne.
Le président Patrice Talon a assisté à la soirée de lancement de Cotonou Comedy Festival.

Né d’un partenariat entre le Gouvernement du Bénin via l’Agence de développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation, Cotonou Comedy Festival ambitionne de positionner le Bénin comme la référence africaine de l’humour, d’offrir une vitrine aux talents béninois et africains, et de faire rayonner l’humour du continent à l’international.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Lire la suite

Un volet intellectuel riche en échanges et connaissances


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les materclass et table ronde organisées dans le cadre de la première (…)
Lire la suite

Des spectacles d’humour à Cotonou


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 5 au 6 décembre 2025, l’Esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Lire la suite

A Cotonou, Keith Sonon prépare un marathon culinaire historique


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
Lire la suite

Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Choc des Légendes


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la cinquième fois depuis sa création, le festival Le Choc des (…)
Lire la suite

Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Lire la suite

TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
Lire la suite

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par Marcel HOUÉTO
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
Lire la suite

« Je découvre dans la culture béninoise une force de l’âme »


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Chado Japon s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, puis sur (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 05 NOV. 2025


5 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce (…)
Lire la suite

« Une Gorgée du Bénin », le voyage immersif qu’offre la SOBEBRA


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA), leader de (…)
Lire la suite

Voici les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés, (…)
Lire la suite

Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 (…)
Lire la suite

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires