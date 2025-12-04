Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival

Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la soirée de lancement des spectacles dans le cadre de la première édition de Cotonou Comedy Festival. Le Chef de l’Etat Patrice Talon était de la partie.

La cérémonie de lancement de la première édition de Cotonou Comedy Festival est animée par Willy Dumbo de la Côte d’Ivoire. En première partie du spectacle, l’humoriste béninois Sam du Barca. À sa suite, le public va accueillir Kev Adam, acteur, humoriste et vidéaste web français ; le Marocain Oualas, Certe Mathurin d’origine haïtienne et Samia Orosemane, comédienne française d’origine tunisienne.

Le président Patrice Talon a assisté à la soirée de lancement de Cotonou Comedy Festival.

Né d’un partenariat entre le Gouvernement du Bénin via l’Agence de développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation, Cotonou Comedy Festival ambitionne de positionner le Bénin comme la référence africaine de l’humour, d’offrir une vitrine aux talents béninois et africains, et de faire rayonner l’humour du continent à l’international.

