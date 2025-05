Patrice Talon à l’ouverture du Forum économique du Qatar

Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar a procédé ce mardi 20 mai 2025, à l’inauguration de la 5e édition du Forum économique de ce pays organisé en partenariat avec Bloomberg aux hôtels Katara Towers, Fairmont et Raffles. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le président de la République, Patrice Talon.

« La route vers 2030 : transformer l’économie mondiale », c’est le thème de la 5e édition du Forum économique du Qatar. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar.

Elle a été marquée par le discours de Son

Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. En visite de travail à Doha depuis dimanche 18 mai, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a pris part à la cérémonie.

Plusieurs personnalités telles que Son Excellence M. Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Président du Conseil de la Choura, des ministres représentant des pays, des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès de l’État, des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des intellectuels, des économistes, des hommes d’affaires ont assisté à l’ouverture des travaux.

Dans une publication sur la plateforme X, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a souligné que le forum économique du Qatar s’est imposé, depuis son lancement il y a près de quatre ans en partenariat avec Bloomberg, comme une tribune mondiale de premier plan et un carrefour de réflexion réunissant des experts éminents, des penseurs reconnus et des décideurs influents.

« J’ai suivi avec un vif intérêt certaines de leurs discussions éclairantes sur les enjeux économiques, géopolitiques et technologiques majeurs », a-t-il ajouté. Son Altesse formule tous ses vœux de succès pour les travaux du forum.

