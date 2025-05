Patrice Talon à Doha du 18 au 21 mai

Le Chef de l’Etat Patrice Talon effectue dès ce dimanche 18 mai 2025, une visite de travail au Qatar. Pendant son séjour à Doha, il va participer aux côtés de l’Émir du Qatar, à l’ouverture officielle de l’édition 2025 de Qatar Economic Forum.

Patrice Talon à Doha pour le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar. Il y effectue dès ce dimanche 18 mai, une visite de travail. Ce déplacement du Président de la République s’inscrit également dans la perspective de promouvoir les échanges économiques et les partenariats stratégiques entre les deux pays.

A l’agenda du Chef de l’Etat, l’édition 2025 de Qatar Economic Forum, un évènement majeur rassemblant des dirigeants d’entreprises et des Experts du monde entier.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, la participation du Président TALON à ce forum témoigne de l’engagement du Bénin à s’intégrer davantage dans l’économie mondiale et à attirer des investissements étrangers pour soutenir la croissance économique et le développement durable du Bénin.

« Elle permettra également de mettre en lumière le potentiel économique du Bénin et de renforcer les liens de coopération avec le Qatar et d’autres partenaires internationaux », lit-on dans la publication.

Outre le forum, plusieurs rencontres et des visites sont également prévues à l’agenda du chef de l’Etat. Il s’agit notamment de l’audience avec l’Émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani au Amiri Diwan Qatar suivie de la signature de plusieurs Accords, la visite du Qatar National Museum (QNM) et des rencontres avec le Premier Ministre du Qatar, et des hommes d’Affaires qataris.

A travers ces différentes rencontres, le Président Patrice Talon réaffirme ainsi son engagement à promouvoir un environnement favorable aux investissements et à soutenir les initiatives qui contribuent au progrès économique et social du Bénin.

Ce déplacement à Doha témoigne également de la volonté du Bénin de consolider ses relations avec le Qatar et de promouvoir des partenariats stratégiques pour le développement économique et la stabilité régionale.

Le séjour du Chef de l’Etat à Doha s’achève le 21 mai prochain.

17 mai 2025 par ,