Patrice TALON entame une visite d’Etat de 05 jours en Chine

Le chef de l’État Patrice TALON a foulé le sol chinois ce jeudi 31 août 2023. Il a été accueilli à sa descente d’avion par Deng LI, vice-ministre des affaires étrangères de Chine, Ping JINGTAO, ambassadeur de Chine au Bénin et Simon-Pierre ADOVELANDÉ, ambassadeur du Bénin en Chine.

Patrice TALON entame ce jeudi 31 août 2023, une visite d’État dans la République populaire de Chine. Durant son séjour sur le territoire chinois, le chef de l’État aura des entretiens avec les plus hautes personnalités politiques de Chine. Une rencontre avec son homologue chinois, le président XI JINPING est prévue pour ce vendredi 1er septembre. Plusieurs autres rencontres avec des investisseurs chinois sont annoncées.

La délégation qui accompagne le président de la République pour ce voyage en Chine est composée de Romuald WADAGNI, ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Olushegun ADJADI BAKARI, ministre des affaires étrangères, et Shadiya ASSOUMAN, ministre de l’industrie et du commerce.

