Patrice Neveu nouveau sélectionneur des Eperviers

La Fédération togolaise de football a annoncé la nomination du technicien français Patrice Neveu à la tête de la sélection nationale, avec pour mission de relancer une équipe absente de la dernière CAN disputée au Maroc.

La sélection togolaise est sans entraîneur depuis que la Fédération togolaise de football (FTF) a mis fin en décembre 2025 aux fonctions de Nibombé Daré, nommé en juillet 2024, en raison de résultats insuffisants. Son départ est motivé par l’échec des qualifications pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, des objectifs clés de son contrat.

Le technicien français de 72 ans a été donc choisi pour lui succéder au terme d’un processus de sélection jugé rigoureux par les dirigeants. Dans son communiqué, l’instance évoque « une décision fondée sur l’expérience, la compétence et la vision stratégique ».

Patrice Neveu n’est pas un inconnu du football africain, qu’il fréquente depuis plus de deux décennies. Il a notamment dirigé la Guinée, la RD Congo, la Mauritanie et aussi le Gabon.

Son profil expérimenté a pesé dans la balance au moment de faire un choix décisif pour l’avenir de la sélection nationale.Le Togo, en quête de stabilité, espère tourner la page des contre-performances répétées.

Les Éperviers n’ont d’ailleurs pas participé à la dernière édition de la CAN disputée au Maroc, un échec encore pour les supporters.

Neveu est attendu à Lomé dans les prochains jours afin de finaliser les termes de son contrat. L’objectif prioritaire reste la qualification pour les prochaines compétitions continentales.

