Patrice Motsepe fait déjà le bilan

Avant la finale de la 7e Edition du CHAN, le Président de la Confédération africaine de Football, Patrice Motsepe évoque l’organisation de la compétition par l’Algérie.

A deux jours de la finale du CHAN 2023 qui opposera l’Algérie, pays hôte au Sénégal, c’est déjà l’heure du bilan pour l’homme fort de la CAF, Patrice Motsepe. Alors que les Fennecs sont candidats à l’accueil de la CAN 2025, qui doit être attribuée le 10 février, l’aspect organisationnel du CHAN a évidemment été au centre de tous les regards. Et Patrice Motsepe, est sous le charme de l’Algérie.

« Je dis avec assurance que le CHAN en Algérie est le meilleur de tous les temps. Dans l’histoire du CHAN en Afrique, c’est vraiment la meilleure édition. La qualité du football, des installations, des stades, des terrains, des arbitres, la VAR, les hôtels, le transports. La meilleure », a énuméré le Sud-Africain devant les médias. « Au nom des 54 nations africaines, je remercie les autorités algériennes et je remercie surtout le peuple algérien. Pour son hospitalité et son accueil chaleureux. Nous savons tous que l’Algérie a une fière histoire de football. », s’est réjoui le dirigeant de la CAF .

Un bilan qui pourrait tourner en faveur de l’Algérie pour l’organisation de la CAN 2025. L’Afrique du Sud, la Zambie, la candidature commune Bénin-Nigeria et surtout le frère ennemi du Maroc sont les concurrents à l’Algérie pour l’organisation de la CAN en 2025.

Il faudra donc attendre le 10 février prochain pour connaitre le choix de la CAF.

