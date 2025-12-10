jeudi, 11 décembre 2025 -

Coup d’État avorté au Bénin

Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal




Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime du président Patrice Talon et de remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin. Le chef de la bande, le Lt-Col Pascal Éloge Tigri, qui apparaissait aux yeux de sa hiérarchie comme un bon leader est désormais considéré comme un homme très dangereux.

Il a fallu la tentative de coup d’Etat avorté de dimanche dernier pour connaître le vrai visage de Pascal Éloge Tigri, ce militaire qui est devenu aujourd’hui l’homme le plus recherché par les Forces de défense et de sécurité du Bénin.
Même si sa tête n’est pas officiellement mise à prix, des sources proches des autorités n’excluent pas l’émission d’un mandat d’arrêt international contre ce putschiste qui serait réfugié dans un pays voisin avec quelques complices.

Avant les événements tragiques de ce dimanche noir, cet officier de l’armée béninoise était considéré par sa hiérarchie comme un élément exemplaire en qui on pouvait avoir confiance.

"Je sais qu’il est le commandant des forces spéciales de la Garde nationale et jusqu’à présent, il n’a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser le soupçonner de quoi que ce soit. Donc, ça a été une surprise pour nous.", a témoigné le commandant de la Garde républicaine, Colonel Dieudonné Tévoédjrè dans une interview mercredi dernier sur RFI.

Ange ou démon ?

Mais derrière ce masque d’ange se cachait un autre plus redoutable. Il a fallu les événements tragiques du dimanche 7 décembre 2025 pour faire découvrir à la face du monde ce lieutenant-colonel à la tête du Comité Militaire de la Refondation (CMR), le groupe ayant revendiqué la tentative de coup d’État contre le président Patrice Talon.

Le bilan de l’opération n’est pas encore établi officiellement. Mais plusieurs morts et de nombreux blessés ont été déplorés dans les deux camps.

Bien que les revendications des mutins ne soient légitimes, la méthode utilisée par les mutins ne fait pas l’unanimité au sein de l’opinion publique.

Aujourd’hui, l’homme qui apparaissait aux yeux de certains comme un ange, est devenu depuis ce dimanche noir pour d’autres, un démon.

F.B.I.

10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




