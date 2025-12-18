jeudi, 18 décembre 2025 -

Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vouss prions de ne pas nous bombardez pas ! »




Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des médias ce jeudi 18 janvier au Palais de la Marina. Deux sujets étaient au cœur des discussions. La promulgation de la portant révision constitutionnelle puis l’attaque du 7 décembre 2025.

En attendant la publication de l’intégralité des échanges, on peut retenir que : « Ce n’est pas la Garde Nationale qui opéré l’attaque .. ce n’est ni le commandement, ni le sous commandement… ce sont quelques égarés, manipulés par des nostalgiques et des jaloux » a déclaré Patrice Talon.
« Tous les retranchés dans le camp de Togbin ne sont pas associés aux mutins. Il y avait beaucoup de jeunes soldats en formation qu’ils ont embarqués ».
« Au premier assaut, certains soldats se sont habillés en civil et ont pris la fuite à moto. D’autres ont escaladé le mur. » « « Nous n’avons pas lancé une course poursuite afin d’éviter des morts car ils étaient armés. ». « La preuve certains mutins ont abandonné les armes qu’ils détenaient dans les bas-fonds à Togbin ».
 « Toutes les unités de l’armée ont fait allégeance à la Garde Républicaine et ont demandé l’attitude à tenir ».
« Les vrais auteurs de l’attaque étaient au plus au nombre de 15 ou 20 ».
« Le Commandant de la Garde Nationale est parvenu à joindre le lieutenant colonel Pascal Tigri au Téléphone avant sa fuite dans une voiture : Nous vous prions de ne pas nous bombardez ... ».

Nous vous reviendrons pour les détails

18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




