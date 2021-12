Pascal Koupaki nommé président du Conseil d’Administration de l’INF

Par décret n°2021-614 du 17 novembre 2021, le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la nomination de Pascal Irénée Koupaki en qualité de président du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Femme (INF).

Le Secrétaire général de la présidence de la République, Pascal lrénée Koupaki est nommé président du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Femme. Par le même décret Patrice Talon a nommé les autres membres du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Femme. La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans à compter de la date de leur installation.

Liste des 07 membres du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Femme

Pascal lrénée Koupaki, représentant de la Présidence de la République ;

Claudine Afiavi Prudencio, Présidente de l’Institut national de la Femme ;

Simone Kossiba Honvou, représentante du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ;

Awaou Baco, représentante du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Edgard Dahoui, représentant du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

Zalia Bacoudogo Alassan, représentante du Ministère de la Justice et de la Législation ;

Mathilde Agbodande épouse Hoteyi, représentante du Ministère de la Santé

16 décembre 2021 par ,