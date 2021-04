Pas de vote à Savè, Gouka, Koko, Agoua et Akpassi

Selon les résultats des observations recueillies à 10 heures, soit 3 heures après le démarrage des opérations et analysées par les différentes chambres de la ‘’Salle de Situation Electorale’’ (SSE), le vote n’a pas eu lieu ce dimanche 11 avril 2021 dans le cadre de l’élection présidentielle à Savè et dans quatre de ses arrondissements ainsi qu’à Tchaourou.

« Le vote ne se déroule pas sur toute l’étendue du territoire. Par exemple, à Savè aucun poste de vote n’est encore ouvert dans les 03 arrondissements urbains. C’est également le cas dans la commune de Bantè, précisément dans les arrondissements de Gouka, Koko, Agoua et Akpassi où il règne un calme plat et où on n’observe que les patrouilles des policiers et militaires. Du matériel de vote y a été envoyé mais n’a pu être déployé dans les différents centres de vote. A Tchaourou centre aussi, aucun poste de vote n’est encore ouvert », a indiqué l’équipe des observateurs.

Dans le cadre de l’élection présidentielle, la société civile a déployé sa mission d’observation composée de 1740 observateurs en relation avec la ‘’Salle de situation’’ (SSE).

La SSE est composée de plusieurs autres chambres. Une Chambre d’analyse (6 personnalités) qui a pour rôle d’analyser les données collectées afin d’élaborer des propositions de réponses pour atténuer les risques identifiés. Elle produit périodiquement des synthèses devant animer les points de presse.

Une Chambre de Réponses et d’Alerte composée de 7 personnalités qui valident les alertes, recommandations synthèses avant leur diffusion.

