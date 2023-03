Pas de remaniement ministériel, TALON met fin à la rumeur sur les réseaux sociaux

Le chef de l’Etat Patrice TALON a coupé cours lundi 13 mars 2023 à la rumeur selon laquelle un remaniement ministériel serait en vue. Se prononçant sur la question lors du point de presse conjoint avec son homologue nigérien, sa réponse est sans ambiguïté.

Patrice TALON n’envisage pas remanier son gouvernement ; pour lui, on ne change pas non plus une équipe qui gagne. C’est la substance de ses propos lundi 13 mars 2023 lors du point de presse conjoint avec son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, au sujet d’un éventuel remaniement ministériel après les dernières législatives.

Ses ministres qu’il appelle principaux « chevaliers » de sa dynamique, vont rester en place parce qu’ils lui donnent satisfaction. Tout en les félicitant à l’occasion pour le travail qu’ils font à ses côtés, le chef de l’Etat a souligné qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite. « L’œuvre humaine ne peut être parfaite nul part, et je n’attends pas de mes ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n’attends pas d’eux qu’ils soient des dieux sur terre », a confié Patrice TALON. Les ministres actuellement en fonctions dans son gouvernement poursuit-il, font ce qu’ils peuvent avec leurs génies, leur engagement, leur dévouement. « En tout cas, jusqu’à nouvel ordre, un remaniement ministériel n’est pas envisagé », a clairement signifié le président de la République. L’équipe en place, fait son petit chemin, il rassure n’avoir envisagé de « remercier qui que ce soit d’entre eux » ; encore moins, de « faire venir d’autres ». « C’est dommage pour ceux qui attendent, mais c’est ainsi », a confié Patrice TALON.

Au terme de la législative de janvier 2023, 05 ministres du gouvernement ont été élus députés à l’Assemblée nationale. Mais à l’unanimité, tous ont cédé leurs sièges à leurs suppléants.

F. A. A.

