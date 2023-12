L’opposant Ahossi justifie son "Oui" pour le vote

Le budget de l’État, exercice 2024 adopté vendredi 08 décembre 2023 à l’Assemblée nationale n’a pas eu le vote favorable des députés du parti de l’opposition. Le seul député du parti Les Démocrates, qui a voté pour a fait des clarifications sur le sujet, dimanche 10 décembre 2023.

Invité sur l’émission "Débat de la semaine" de Radio Lokossa, dimanche 10 décembre 2023, le député Basile Ahossi du parti d’opposition Les Démocrates a fait savoir que « tous les 109 députés de toutes tendances confondues » ont voté en faveur du rapport général.

« Nous avons tous voté en faveur du rapport général. Or, le rapport général représente déjà le budget. Tout ce qui y est contenu, les amendements que nous y avons introduits, nous sont présentés, puis nous votons. Les Démocrates ont voté », a expliqué le député qui dit ne pas comprendre le rejet du Budget, gestion 2024 lors du vote à l’Assemblée nationale.

« Nous étions prêts à voter le budget. Je ne sais pas ce qui s’est passé la veille. Les collègues ont commencé à dire, on ne vote pas », révèle Basile Ahossi.

Expliquant les raisons qui ont motivé son vote en faveur du Budget de l’État, gestion 2024, le député Démocrates ajoute : « Ce que nous avons fait jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé de raisons solides pour ne pas voter. J’ai appelé le président du parti. Je lui ai dit que je vote, que je donne mon vote positif au budget. Nous avons échangé un peu, puis nous nous sommes séparés ».

Le député de Les Démocrates s’est désolidarisé du parti pour « rester en harmonie avec ma conscience ». « Ma conscience n’est pas celle du parti (...). Je sais d’où je viens, mon absence, tout ça. L’argent n’achète pas Ahossi. Il faut que cela soit clair dans les têtes. Je demeure un opposant pur et dur au régime de Patrice Talon », a clarifié Basile Ahossi.

Pour le député de l’opposition, « la mouvance n’est pas une peste ».

