Sécurité et quiétude publiques

Pas de pétards en période de fêtes, la Police prévient




L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période de fête de fin d’année est interdite. Le porte-parole de la Police républicaine, Eric Yérima évoquant la situation sécuritaire actuelle dans le pays, l’a rappelé lors d’un entretien sur Bip radio.

Les pétards en période de fête sont interdits. Cette interdiction selon la porte-parole de la Police républicaine n’est pas motivée par les évènements du 7 décembre dernier. Selon Eric Yérima, elle s’appuie sur les dispositions du décret 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin.
Selon le porte-parole de la Police républicaine, la situation sécuritaire dans le pays n’est pas favorable à l’utilisation de pétards. « Vu la situation sécuritaire actuelle, il est souhaitable que les citoyens évitent d’utiliser les pétards qui pourraient créer la confusion, le stress, et déboussoler les citoyens », a-t-il laissé entendre exhortant les citoyens doivent savoir raison garder et fêter dans la sérénité. « Fêter ne donne pas le droit à des excès tels que perturber la quiétude du voisinage avec l’utilisation de pétards, ou encore, faire monter le bruit avec des appareils de sonorisation au-delà du nombre de décibels prévus par la loi », a déconseillé le commissaire de Police.
Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores en période de fête, la Brigade de Protection du Littoral et de la Plage (BPLP) a procédé à la saisie d’une importante quantité de pétards le 18 décembre dernier.

F. A. A.

29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




