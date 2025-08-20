mercredi, 20 août 2025 -

Fédération Béninoise de Football

Pas de nouveau mandat pour Mathurin de Chacus




Mathurin de Chacus a annoncé son départ de la présidence de la Fédération Béninoise de Football (FBF) ce mercredi 20 août 2025.

Lors des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Fédération Béninoise de Football (FBF), le président de l’instance a mis fin aux rumeurs d’une possible prolongation de son mandat. « Beaucoup me poussent à modifier les textes afin de continuer, mais je leur réponds que je suis fatigué », a confié, sans détour, Mathurin de Chacus aux délégués présents ce mercredi 20 août 2025.

Tout en réaffirmant son choix, il a tenu à préciser qu’il ne soutenait aucun prétendant. « Je l’ai dit plusieurs fois, je n’ai pas de candidat, mais je serai avec le meilleur, celui qui répondra le mieux aux aspirations du poste et capable de poursuivre ce que nous avons tous construit ensemble », a-t-il insisté.

Le retrait de Mathurin de Chacus, considéré comme un acteur clé du développement récent du ballon rond national, survient à l’approche des élections statutaires de la FBF, attendues dans les prochains mois. Cette décision ouvre la voie à une compétition ouverte pour sa succession.

Elu président de la FBF en 2018, Mathurin de Chacus a été réelu le 20 août 2022 pour un mandat de 4 ans. Son second mandat arrive à terme en 2026.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




