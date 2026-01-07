Pas de Conseil des ministres ce mercredi

mercredi, 7 janvier 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Élections générales 2026

Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et agents recrutés par la société COMTEL Technologie pour le traitement des données des élections générales (…)  
Élections législatives et communales de 2026

La CENA nomme les membres de postes de vote


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé à la nomination des membres de postes de vote dans le cadre des élections législatives et communales de 2026. (…)  
Diplomatie

Le Tchad inaugure son ambassade à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, au quartier Haie-Vive. Jusqu’alors représenté par un consulat général, le Tchad dispose (…)  
Rendez-vous international à Ouidah

Des troupes finlandaises au Bénin pour les Vodun Days


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont foulé le sol béninois mardi 6 janvier 2026. Elles ont été acceuillies par une délégation de Bénin (…)  
Palais de la Marina

Pas de Conseil des ministres ce mercredi


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, au Palais de la Marina. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres n’aura pas lieu. La (…)  
Vodun Days 2026

Le guide pratique pour se rendre à Ouidah


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un (…)  
Vodun Days 2026

La star Ciara à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois dans la nuit du mardi 6 janvier 2026. La chanteuse et icône mondiale de la musique urbaine a été (…)  
Le Bloc Républicain mise sur la gouvernance locale et la transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le (…)
Message de la FCBE


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme (…)
Liste des moniteurs communaux de la CBDH pour le scrutin


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Suite à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier pour le suivi (…)
La société Perfect Office Sarl condamnée à 15,6 millions FCFA


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office (…)
Gouvernance locale et transparence


7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, La gestion de nos communes (…)
45 terroristes neutralisés,7suspects remis à la justice


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les Forces armées béninoises (Fab) montent en puissance dans la lutte (…)
Sélection des bénéficiaires de 137 forages et abreuvoirs


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Un appel à candidatures est lancé pour la sélection de 137 éleveurs (…)
Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce (…)
Des activités culturelles programmées au CCRI Ouidah


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI – John Smith) de (…)
Ouidah renforce son attractivité avec l’hôtel Dhawa


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le paysage hôtelier béninois s’enrichit d’un nouvel établissement de (…)
Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier (…)
Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya pour son élection


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat Patrice Talon félicite le Général Mamady Doumbouya, (…)
Des réalisations concrètes du Japon au Bénin


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement (…)
Les services de l’ANIP sans interruption jusqu’au 10 janvier


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (…)
Bilan 2025 pour AfroPari : croissance, attention aux besoins des (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. (…)
Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des (…)
VIDÉOS

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Message de la Fcbe


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements (…)
MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre (…)
Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude (…)
Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le (…)
AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA


5 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 30 décembre 2025, la (…)
Les généraux Gbaguidi et Tévoèdjrè reçoivent leurs nouveaux attributs


5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Lors d’une cérémonie solennelle ce lundi 05 janvier 2025 à Cotonou, (…)
Banque et monnaie de l’AES : l’argent du Sahel peut-il vraiment (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme l’acte fondateur de l’autonomie économique du Mali, du (…)
Le Bénin affronte l’Égypte en 8e de finale


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le choc tant attendu entre l’Égypte et le Bénin se joue ce lundi 5 (…)
Soft power culturel : de l’attractivité béninoise à l’économie réelle


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
L’ancien siège de la CENA rasé pour des projets d’aménagement


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la (…)
Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
De jeunes arrêté pour vol de moto


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
