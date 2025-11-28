vendredi, 28 novembre 2025 -

Coopération policière internationale

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc




Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de Police Brice Allowanou a pris part du 24 au 27 novembre 2025 à la 93ᵉ Assemblée Générale d’INTERPOL à Marrakech, Maroc.

Des Chefs de Police de 196 États membres, experts en sécurité et délégués de l’Organisation Internationale de Police Criminelle se sont réunis à Marrakech pour les travaux de la 93ᵉ Assemblée Générale d’INTERPOL. La délégation béninoise a été conduite par le directeur Général de la Police Républicaine.

En marge des travaux, le Contrôleur Général de Police a eu des échanges avec le Directeur Général de la Sûreté Nationale du Maroc (DGSN), le Secrétaire Général d’INTERPOL, le Président d’INTERPOL. Il a également eu des rencontres avec des Chefs de délégations partenaires dont monsieur Luis CARRILO, ancien patron de la Division Police de l’Organisation des Nations unies (ONU), actuel Directeur général de la Sécurité publique du Portugal.

Selon le communiqué de la Police républicaine, les échanges ont porté « sur le renforcement des mécanismes de coopération policière internationale, le partage de renseignements opérationnels, la lutte coordonnée contre la criminalité transnationale ».

Les discussions se sont aussi axées sur la mise en place de stratégies communes pour faire face aux défis contemporains de sécurité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. « Le Directeur Général de la Police Républicaine a réitéré la volonté du Bénin à poursuivre et à intensifier ses partenariats stratégiques avec les pays frères et les institutions internationales œuvrant pour la paix, la sécurité et la protection des populations », informe la même source.
A.A.A

28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




