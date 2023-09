Paris envisage de réduire ses moyens aériens au Niger

Paris s’apprête à procéder au retrait du Niger de la plupart de ses drones, ainsi qu’à une réduction de ses moyens aériens utilisés dans le cadre de la lutte contre les djihadistes menée conjointement avec Niamey avant le putsch, informe la chaîne de télévision France 24.

L’AFP a précédemment indiqué que certains "moyens humains et matériels dédiés au contre-terrorisme pourraient être retirés du Niger, notamment via Cotonou au Bénin, direction la France, le Tchad voisin qui accueille l’état-major des forces françaises au Sahel, ou encore vers d’autres théâtres où sévissent les djihadistes, comme le Moyen-Orient ".

Pour rappel, les rebelles nigériens avaient annoncé le 26 juillet au soir la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières, l’introduction d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction de tous les partis politiques. Deux jours plus tard, ils ont proclamé chef d’État le général Abdourahamane Tchiani, qui dirigeait la garde présidentielle, dont les unités détiennent toujours Mohamed Bazoum.

À la mi-août, le mouvement nigérien civil M62 a accusé les autorités françaises de vouloir déclencher une guerre dans le pays et de continuer son pillage. "Le projet d’agression militaire initié du début à la fin par la France et imposé à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est une déclaration de guerre aux pays du Sahel et à certains autres États limitrophes du Niger", a indiqué le mouvement cité par l’Agence de presse nigérienne.

