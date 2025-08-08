vendredi, 8 août 2025 -

football

Paris Saint-Germain – Tottenham : faites vos pronostics pour la Supercoupe sur 1xBet !




Le 13 août, le football européen fera son retour sur les terrains et ravira les supporters avec une dispute spectaculaire entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. 1xBet, meilleur site de paris sportifs international, annonce le match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham au Stadio Friuli. Pariez avec les meilleures cotes sur la Supercoupe en suivant le lien et respectez les règles du jeu responsable. Analyse d’avant-match et gestion équilibrée des risques sont la clé du succès !

Un défi historique pour le Paris Saint-Germain

Luis Enrique a habitué les tifosi parisiens aux grandes victoires et à tous les records imaginables. Le prochain match contre Tottenham est une nouvelle occasion de réécrire l’histoire, faisant du Paris Saint-Germain le premier club français à soulever la Supercoupe.

La saison dernière, les Rouge et Bleu ont remporté le quadruplé et sont restés dans les mémoires pour leur supériorité absolue sur leurs adversaires lors de tous les matchs clés. Il n’est donc pas surprenant que l’équipe de Luis Enrique se soit rendue aux États-Unis pour se battre pour le titre de meilleur club de la planète et figurer parmi les grands favoris.

Les Parisiens ont répondu aux attentes, battant l’Atlético, l’Inter Miami et le Bayern durant le tournoi. Le temps glorieux du Paris Saint-Germain s’est achevé en demi-finale avec la domination sur le Real Madrid 4-0. Il semblait impossible d’arrêter Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, mais lors du match décisif, le géant français a coulé, s’inclinant lourdement face à Chelsea (0-3).

La tournée américaine du Paris Saint-Germain a une fois de plus confirmé la nécessité de renforcer le poste de défenseur central. La sélection se poursuit et la direction parisienne travaille activement sur le transfert d’Ilya Zabarny, leader de la défense de Bournemouth. Cependant, si l’un des joueurs du duo Marquinhos-Willian Pacho manque le match de Supercoupe, les Rouge et Bleu feront face à des problèmes de taille.

La nouvelle ère de Tottenham

La saison dernière, les Spurs se sont offerts leur premier trophée en 17 ans, mais même cet exploit historique n’a pas sauvé le poste pour Ange Postecoglou. Daniel Levy a refusé d’accepter cet échec en Premier League et a de nouveau procédé au changement de l’entraîneur principal. Il a confié les rênes à Thomas Frank, auteur d’excellents résultats à Brentford.

Le manager danois a décidé de ne pas se limiter à des améliorations esthétiques et a immédiatement commencé à faire bouger les choses dans le nouveau club. Tottenham a recruté deux nouveaux défenseurs centraux, a su s’imposer pour signer Mohammed Kudus, a renforcé la zone centrale avec João Palhinha et a également racheté les contrats de Kevin Danso et Mathys Tel. Cependant, la sensation principale a été l’adieu à Son Heung-min, leader et capitaine de longue date, qui part à la conquête de la MLS.

Thomas Frank souhaite inculquer à Tottenham un style de football agressif et athlétique, avec une défense bien organisée. Les résultats de la pré-saison montrent que les joueurs ont rapidement assimilé les idées du nouveau coach : les Spurs n’ont perdu aucun match décisif.

Le club londonien aborde le choc contre le Paris Saint-Germain en excellente forme et avec le moral au beau fixe. Sans la moindre Supercoupe à son compteur, Tottenham lorgne à récolter tous les lauriers.

Qui va gagner ?

1xBet est le meilleur site de paris sportifs international, offrant les meilleures cotes pour la Supercoupe. En suivant le lien, vous pouvez miser sur la victoire des Parisiens à une cote de 1,453 ; un pronostic réussi sur le triomphe de Tottenham multipliera le montant de votre mise par 6,66. La cote pour un match nul en temps réglementaire est de 5,04.

N’oubliez pas que le jeu responsable est la clé du succès et devenez le héros de la Supercoupe avec 1xBet !

8 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




