vendredi, 26 septembre 2025 -

Derby madrilène, Serie A et Premier League

Pariez sur les matchs phares du week-end !




La saison du football interclubs est en pleine effervescence : plusieurs matchs clés des principaux championnats européens se joueront les 27 et 28 septembre. Le meilleur site de paris sportifs international, 1xBet, propose un large éventail de résultats et les meilleures cotes pour ces matchs. Pariez de manière responsable en utilisant le lien et transformez vos connaissances footballistiques en argent !

Atlético Madrid - Real Madrid, 27 septembre

L’Atlético Madrid a connu un début de saison décevant : les Colchoneros n’ont décroché leur première victoire que lors de la quatrième journée, traînant loin derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. L’équipe de Diego Simeone cherche à se réhabiliter auprès de ses supporters, et une victoire sur son rival juré coupera au sécateur toutes les langues de vipères.
Ayant connu un début de saison incertain, le Real Madrid trouve régulièrement le chemin de la victoire. Le nouvel entraîneur du Real, Xabi Alonso, reconstruit l’équipe et mise sur les jeunes joueurs : Vinícius Júnior n’est plus titulaire, et Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Arda Güler disputent les matchs les plus importants. Le Real Madrid reste sur cinq matchs sans succès face à l’Atlético Madrid en Liga. Les visiteurs parviendront-ils à mettre fin à cette série de revers ?
Cotes : V1 – 2,901, X – 3,67, V2 – 2,512

Juventus - Atalanta, 27 septembre

La Juventus a entamé la saison de Serie A avec trois victoires, mais a partagé l’enjeu avec Vérone au dernier tour et accuse désormais deux points de retard sur Naples. Le club turinois n’a pas oublié sa branlée 4-0 contre l’Atalanta la saison dernière et cherchera à s’en venger.
Sous la direction d’Ivan Juric, l’Atalanta s’adapte à la vie sans Gian Piero Gasperini. Pour le moment, l’équipe illustre une certaine irrégularité : lors de leurs derniers matchs, les Bergamasques ont écrasé Lecce (4-1) et le Torino (3-0), mais avant cela, ils avaient fait match nul contre Pise et Parme.
En trois derniers matchs, la Juventus a inscrit 17 buts, tandis que l’Atalanta en a planté 12. Ne manquez pas le clash à l’Allianz Stadium, qui a toutes les chances de vous offrir un spectacle exceptionnel !
Cotes : V1 - 1,945, X - 3,745, V2 - 4,27

AC Milan - SSC Naples, 28 septembre

Massimiliano Allegri est revenu à Milan cet été et espère enrichir son palmarès, qui compte déjà six titres de Serie A. Son équipe a perdu contre toute attente contre Cremonese lors de la première journée, mais il faut mettre cela sur le compte du hasard : les Rossoneri se sont adjugés trois de leurs trois matchs tout en gardant leurs cages inviolées.
Naples, champion d’Italie en titre, a commencé la saison avec quatre triomphes et compte bien défendre sa couronne. Lors du mercato estival, l’équipe a accueilli un duo venu de Manchester : Kevin De Bruyne a apporté une touche d’élégance à l’attaque napolitaine, tandis que Rasmus Højlund cherche à remplacer Romelu Lukaku. Au cours des 15 dernières années, Conte et Allegri se sont croisés à sept reprises : Antonio a glané cinq victoires avec deux matchs nuls. Mad Max parviendra-t-il à surprendre Conte et à le vaincre ?
Cotes : V1 – 2,547, X – 3,34, V2 – 3,09

Newcastle - Arsenal, 28 septembre

La saison dernière, Newcastle était l’un des adversaires les plus coriaces pour Arsenal, dominant sur les Londoniens lors de trois de ses quatre matchs. Cependant, l’équipe d’Eddie Howe occupe la 13e place cette saison et tente de se remettre de la perte d’Alexander Isak.
Arsenal est sous forte pression. Cet été, le club a recruté des joueurs pour près de 300 M € et espère que Mikel Arteta remportera enfin la Premier League. Cependant, après cinq matchs, les Gunners sont déjà à une distance de cinq longueurs du leader Liverpool et n’ont aucune marge d’erreur.
Cotes : V1 – 3,42, X – 3,58, V2 – 2,253

Nous espérons que notre analyse vous aidera à faire de bons pronostics. Adhérez aux principes du jeu responsable, pariez sur le meilleur site de paris sportifs international 1xBet via le lienet gagnez gros !

26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José (…)
30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de (…)
L’impact des transferts de footballeurs sur les paris : résultats du (…)


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les insights en matière de transferts de Fabrizio Romano et David (…)
Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Un Registre des associations et fondations mis en place


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et (…)
Des poursuites judiciaires annoncées pour les propos haineux


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois réagit face à la multiplication des insultes (…)
Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. (…)
L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester (…)
Le conseil des ministres annonce la construction d’un centre équestre (…)


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, une (…)
11,3km de nouvelles rues à asphalter dans la zone de Fidjrossè-Togbin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des travaux complémentaires d’asphaltage seront réalisés dans la zone (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 24 SEPT. 2025


24 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 24 septembre 2025, (…)
Le brut nigérien continue de transiter par le Bénin


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se (…)
5 arrestations dans l’affaire vol de motos par empoisonnement


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine ont procédé à l’arrestation d’autres individus, (…)
Des coupures d’électricité dans plusieurs localités ce mardi


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) annonce la coupure (…)
La date de dépôt de dossiers prorogée au 23 septembre


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le directeur général des Eaux, Forêts et Chasse informe le public que (…)
Des postes de l’ANIP installés dans les hôpitaux


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le but de rapprocher ses services des citoyens et de faciliter les (…)
Appel à la vigilance à Savalou face aux inondations


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Face à la montée des eaux des fleuves et bassins, le maire de Savalou (…)
