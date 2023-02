Parcs, places et édifices publics désormais sous la gestion d’une Agence

Le gouvernement du Bénin a décidé, en Conseil des ministres mercredi 15 février 2023, de la création de l’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (APEP).

L’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (APEP) a pour mission « l’entretien des espaces verts, la gestion et l’exploitation des parcs publics, des jardins et leurs équipements connexes tels que les parkings publics, la gestion et l’exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives ».

Le gouvernement justifie sa création par la « nécessité d’assurer le maintien permanent, en bon état d’exploitation, de divers édifices, parcs et espaces publics créés ou aménagés récemment ».

Selon le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 qui a acté la création de l’APEP aura également à charge l’organisation des manifestations officielles, l’une des attributions de l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO).

La nouvelle Agence est autorisée à procéder à la signature de conventions de partenariat avec les collectivités territoriales en vue de l’entretien des équipements et édifices qui leur ont été affectés. Elle signera également des conventions de gestion avec la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE) et avec la Société des Infrastructures routières et d’Aménagement du Territoire (SIRAT), pour les activités d’entretien et de maintenance.

Le Conseil a instruit les ministres concernés à veiller à l’opérationnalisation de l’APEP.

